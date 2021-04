Audrey VERNHET

Je viens de terminer un LLM International Business Law à Cambridge et je suis actuellement à la recherche d'un poste de juriste au sein d'une entreprise présente sur la scène internationale. Je suis compétente en droit français mais aussi en droit de common law. Je maîtrise le langage juridique en français et en anglais, à l'oral comme à l'écrit. Curieuse, avec un très bon esprit d'équipe et très enthousiaste, je serais ravie de rejoindre vos équipes.



Mes compétences :

Droit des affaires

Commerce international

Droit des contrats

Droit des sociétés

Droit du travail

Microsoft Office 2010

Anglais

Microsoft PowerPoint

Espagnol

Techniques contractuelles

Droit de l'arbitrage international

Droit des investissements

Analyse des contrats en français et en anglais

Ingénierie societaire

Droit de la propriété intellectuelle

Droit des contrats internationaux