Laurie VERNHET

Pourquoi tous ces changements d'activités?

Voici quelques explications...



Après une formation hôtelière, plusieurs concours et diverses expériences dans le domaine, je désirais être davantage au contact des personnes, donc il était évident pour moi de me diriger vers une formation sociale.

Pour cela, je me suis ré-orientée dans le secteur médico-social, afin d'exercer le métier d'Auxiliaire de puériculture.

Après plusieurs années passées dans la petite enfance, j'ai réalisé l'impossibilité d'évoluer au sein de ce domaine. Désireuse de manager une équipe, j'ai repris le chemin des études afin de compléter et enrichir mes connaissances.

Suite à cette "révélation", j'étais à la recherche d'une formation diplômante dans la filière de la communication, ayant rencontrer de fortes dissonances dans mon précédent métier, je voulais étudier cette "science" qui peut être complexe dans beaucoup de situations. Je souhaitais effectuer ma ré-orientation professionnelle dans un milieu où je pourrais laisser part à mon imagination et ma créativité, tout en dirigeant l'organisation autour d'évènements fédérateurs...

Et me voici à ISEFAC Bachelor Bordeaux!



Mes compétences :

Aisance relationelle

AFGSU niveau 2

PSC niveau 1