Laurie VERNET

Au cours de mes 6 ans de carrière chez COTY, j’ai développé mes compétences dans divers rôles, en débutant en tant qu’ingénieur chimiste R&D jusqu’au poste de responsable de deux laboratoires Qualité. Mon objectif est de continuer de progresser et, à l'avenir, de leader un département vers l'excellence.

Travailleuse acharnée, j'aime être proche de mes équipes et est passionnée par l’amélioration continue des procédés usine et laboratoire.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Burker NMR

Pyris

Microsoft PowerPoint

LabSolution (Shimadzu)

TotalChrom (PerkinElmer)

ChemStation (Agilent)

Empower 2&3 (Waters)

MVM (logiciel validation analytique)

4D (logiciel analytique)

LIMS (logiciel analytique)

Management

Couleurs et Matières

Gestion de projet

Chromatographie

Cosmétique

SAP