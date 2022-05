Laurie VERNEZ

Passionnée par mon métier, je m’identifie comme un couteau suisse de la RH, tour à tour business partner, psychologue du travail mais avant tout au service des managers et des collaborateurs.



Mon poste actuel de responsable RH sur le chantier de l'EPR de Flamanville a développé mon appétence pour le terrain et l'accompagnement managérial opérationnel sur l'ensemble des enjeux liés à la fonction RH.



C'est une expérience passionnante à travers laquelle je rencontre des problématiques RH riches et complexes : le recrutement en masse pour suivre le rythme de la mobilisation, l'accompagnement lors de changements d'accords d'entreprise dans un contexte social sensible, le développement du sentiment d'appartenance à l'entreprise et de la marque employeur...



Une de mes dernières missions sur ce chantier, et non des moindres, est la démobilisation de 150 collaborateurs à reclasser au sein de notre entreprise.



Forte d'une capacité d'écoute et d'une volonté de trouver des consensus, je mets mon dynamisme dans la gestion de l'Humain, persuadée qu'il est au cœur des richesses d'une entreprise.



Le défi de notre métier : trouver le bon équilibre en conciliant performance de l'entreprise et bienveillance envers nos collaborateurs.



Au plaisir d'échanger !