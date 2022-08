Audrey VESQUE

Passionnée par les nouvelles technologies d'information et de communication et la création de projets, je travaille depuis 10 ans en tant que chargée de projets web et vidéo.

J’ai ainsi pu accompagner des groupes internationaux comme SONY et des PME dans la réalisation de leurs projets audiovisuels et web.



Ayant une forte sensibilité marketing et après une expérience dans l’animation de site et le community management au sein de KBP, j’ai décidé de me spécialiser dans la gestion de projet web fonctionnel et marketing.









Mes compétences :

Rédactionnel print et web

Marketing opérationnel

Marketing online

Communication externe

Communication interne

Gestion de projets

Création graphique

Ergonomie web

Référencement web

Organisation d'évènements

Référencement

Marketing

Réseaux sociaux

Gestion de projet web