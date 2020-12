Augustin BOULANGER

Docteur en droit de l'Université d'Aix-Marseille et membre du laboratoire de droit privé et sciences criminelles (EA 4690), j'ai achevé et soutenu le 1er décembre 2020 à la Faculté de droit d'Aix-en-Provence une thèse intitulée "La souffrance et le droit" sous la direction du Professeur Alain Sériaux.



Depuis décembre 2017, je suis également membre du conseil scientifique de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs (SFAP).