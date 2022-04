Aurélia BAUDELAIRE

Mes connaissances en e-commerce sont basées sur mon Master 2 en Marketing et Stratégies Commerciales à l'ESG Management School mais surtout perfectionnées par les différentes missions effectuées au sein de Comptoir des Cotonniers, The Other Store pour Sonia Rykiel et Claudie Pierlot, MYER, Vaudoo et I Love My Diet Coach. Ces différentes missions m'ont permis d'avoir des connaissances à 360° sur ce qu'est le secteur du e-commerce.



Mon année d'étude en Australie, m'a également permis de perfectionner mon anglais, d'apprendre les méthodes de travail au sein d'entreprises australiennes, mais cette année m'a surtout permis d'être autonome et ouverte d'esprit.



Durant ma deuxième année à l'ESG Management School, j'ai été responsable du pôle mode du Bureau des Elèves. A cette occasion, j'ai organisé avec mon équipe deux importants défilés avec des marques telles que Eleven Paris et Ekyog. J'ai également organisé des animations au sein de l'école sur le thème de la mode. Durant cette expérience, j'ai du faire appel à mon sens de l'organisation ainsi qu'à mon sens du management.



#marketing#digital#communitymanagement#mode#webmarketing



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop