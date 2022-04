Aurélia BEHR

Actuellement coordinatrice d'un projet associatif et coopératif co-créé, je suis ouverte à des demandes d'implication par ailleurs afin d'apporter mes compétences en développement, gestion, organisation, relationnel, animation.



Mes compétences :

Communication, relation presse et partenaires

Force de proposition et esprit d'initiative

Travail en équipe, autonomie

Création, conduite et gestion de projet

Gestion administrative et financière

Gestion du personnel et des ressources humaines

Organisation, logistique

Gestion de la relation client et fournisseurs