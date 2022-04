Aurélia BIRON

Actuellement dans la région nantaise, je recherche activement un poste bilingue de préférence. Je suis disponible pour discuter de toute bonne proposition ou opportunité.



Professionnelle organisée et autonome possédant plus de 15 années d'expériences dans la relation B2B et B2C bilingue FR/EN, le support technique, le soutien, la formation et développement des équipes.



Dune nature optimiste, jaime toujours apprendre et développer de nouvelles compétences ou savoirs professionnels, je souhaite m'orienter vers un métier en accord avec mes valeurs.



Un autre pays? Un autre domaine? Pourquoi pas, je suis ouverte à toute bonne suggestion et opportunité, avec ou sans relocation package.



Mes compétences principales :

Patience

Facilité dans l'apprentissage

Autonomie et sens de l'équipe

Optimisme et ouverture d'esprit

Service client

Flexibilité