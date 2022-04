Aurélia BOIGE ANSSENS

Après une expérience de plus de 4 ans en tant qu’assistante de communication en mairie, je souhaite maintenant évoluer vers un poste de chargée de communication en collectivité. En effet, les enjeux particuliers de la communication publique m’intéressent particulièrement. Ils créent de vrais challenges et entrent dans une logique d’intérêt général qui me motive.





Ayant occupé un poste multifonction très exigeant, notamment parce que sous la direction du Chef de Cabinet, je sais faire preuve de polyvalence, d’autonomie et d’une grande créativité. Animée d’un fort esprit d’équipe, je peux m’investir sur tout ou partie des projets, travailler tant à la conception de la stratégie qu’à la création des supports qui la servent.

Cette transversalité me permettra de coopérer au développement de votre communication.





en savoir plus ? https://aanssensblog.wordpress.com/



Mes compétences :

Communication culturelle

Communication institutionelle

Gestion de projet

Stratégie de communication

PAO

Webmaster

Réseaux sociaux

Communication événementielle

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Photographie

Rédaction

Adobe Photoshop