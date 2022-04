Aurelia BORTOLUZZI

Profil atypique, aimant la culture et les cultures...Je m’épanouis au travers de challenges et de rencontres.

Longtemps expatriée, ma force de caractère et ma personnalité sont les garants de mon sens des valeurs et de l'éthique que je prône aujourd'hui dans mon travail.

Loyale envers mes collaborateurs, c'est dans le travail d'équipe que je puise ma source d'inspiration.

J'aime le management et les prises d'initiatives.

Ma leçon de vie: "quand tu ne sais pas ou tu vas, n'oublies jamais d'où tu viens!" (proverbe Togolais).

Actuellement je suis disposée à analyser toutes offres pertinentes.

J'ai vécu 14 ans en Afrique et m’intéresse tout particulièrement à l'Afrique et à l'Asie. Mais j'apprécie découvrir de nouvelles frontières et nourri des projets en Amérique du Sud. Je n'oublie pas pour autant mon pays ou je jouis également d'un réseau professionnel de qualité.



Mes compétences :

Achat

Marketing

Industrie du luxe

Commerce

Autonomie