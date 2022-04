Aurelia BOURDON MARINO

Bien le bonjour a celles et ceux qui lierons ces quelques lignes, je vient de passer deux années a me consacrer a la création et a mon introspection, j’entreprends aujourd'hui une reconversion, je recherche un ou une thanatopracteur indépendant dans les alpes maritimes afin de compléter une première immersion avec le centre de formation accent formation a vedene. ce stage d' immersion m'est demandé par le pole emploi afin de valider mon projet pro et faire les demandes de financements nécessaires a ma formation.



je suis diplômée dans l'animation, la céramique et les arts.

grâce a ma grande polyvalence et selon mes besoins j'ai travaillée dans l'animation, la vente, la restauration, la céramique, l'assistance a la personne, l'entretient de parc et jardins, l’accueil, le nettoyage, l'organisation et la communication de manifestations culturelles ou festives, la livraison.

je reste avant tout créatrice, et ce bouillonnement intérieur m'a poussé a ne pas baisser les bras .

Aprés avoir travaillée quelques années comme animatrice pour la mairie de Cannes , ainssi qu'avec l'association "folie en tête"qui initie les enfants aux arts plastiques dès 18 mois au travers d ateliers ludique, puis l' association nommée COD (conception d'objets décalés) je suis actuellement "Artiste libre"!

Un de mes objectifs est de créer un lieu (sous forme de scoop ou de friche pour permettre l'autonomie des artistes) ou les arts, leurs acteurs et leurs publics pourraient se rencontrer, interagir et évoluer ensemble, a tout moment dans les environs de cannes.

j'aime apprendre, me creuser le cerveau pour réaliser et partager mes expériences n’hésitez pas a me contacter!

merci de m'avoir lue et a bientôt peut être.



