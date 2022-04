Aurélia BOURGUIGNAT

Je suis une assistante dynamique, créative, volontaire et enthousiaste ayant une grande capacité d’adaptation. J'aime le travail en équipe et les challenges.

Mon approche positive est un véritable atout.



Je désire évoluer dans une petite structure, adorant la polyvalence, cela me permettrait de mettre à profit mes diverses compétences.



N'hésitez pas à me contacter, si mon profil vous intéresse.



Mes compétences :

Animation de formations

Audit Hygiène Alimentaire

Conception et mise en œuvre des outils qualité ad

Réservation et préparation de salles

Evaluation de l’efficacité du système de manageme

Accompagnement, conseil et formation des équipes

Organisation des déplacements

Rédaction et préparation de dossiers

Organisation de réunions, d’événements

Accueil physique et téléphonique

Gestion d'agenda

Planification

Accompagnement RH

Amélioration de process

Optimisation des process

Gestion administrative

Archivage

Gestion de la relation client