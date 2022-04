Aurélia BOURGUIGNON (HUSSON)

Pragmatique, rigoureuse, organisée et dotée de qualités rédactionnelles, mes diverses expériences dans le domaine du droit social, exercées tant en équipe qu’en autonomie, au sein de secteurs d’activité divers, m’ont conféré outre une expertise mise au profit d’adhérents ou clients internes, un relationnel fort mais également une bonne adaptabilité.



Ayant toujours travaillé en réseau, avec des interlocuteurs variés (Responsables RH ou juristes, élus d'organisations syndicales, ingénieurs sécurité, directeurs de site, institutionnels), cela m’a permis d’acquérir, au-delà des compétences techniques, une parfaite maîtrise de la notion de service et également de me doter de réelles capacités d’écoute et d’échange.



Savoir être : Ouverte d’esprit - Adaptabilité - Sens de la relation client – Relationnel fort- Dynamique - Persévérante - Organisée - Motivée - Sens de l’écoute



Mes compétences :

accident du travail

protection sociale

juriste

droit social

Ressources humaines

administration des ressources humaines

Sécurité sociale

Droit

Gestion de projet

Coordination de projets

Coordination

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Office