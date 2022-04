Aurélia BUJEAU

Bonjour,



Diplômée d'un DEUG d'Espagnol, je prépare actuellement un Diplôme Européen d’Ecole Supérieure dans le domaine « Tourisme et Hôtellerie ».



Je suis à la recherche active d'une entreprise pour y effectuer un stage car je souhaite pouvoir mettre en pratique le contenu de mes enseignements théoriques au sein d'une équipe en participant activement au développement des objectifs demandés.



Connaître les us et coutumes de chaque pays me passionnent et travailler dans ce milieu serait pour moi l'occasion de mobiliser toutes mes compétences et ma motivation, ce qui confirmera mon investissement sur le long terme dans ce domaine.











Mes compétences :

Travailler en équipe

Dynamique et spontanée

A l'écoute de vos besoins et envies

Espagnol

Conseils et services

Animation d'équipe

Bonne en orthographe

Prises d'initiatives

Animation commerciale