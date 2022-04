Aurélia BURON

Forte de diverses expériences en communication, notamment dans le domaine événementiel, je suis aujourd'hui à la recherche de nouveaux challenges qui pourraient venir construire la suite de mon parcours professionnel.



Mon double cursus en Communication et Management d'Événements et en Management des Ressources Humaines, ainsi que mes différentes expériences, m'ont permis de développer de nombreuses compétences. Je suis persuadée que mon enthousiasme et ma forte volonté de réussir me permettront de participer efficacement au développement de votre institution.



Disponible immédiatement et mobile géographiquement, je serai ravie de pouvoir venir renforcer vos équipes.



Mes compétences :

Ressources humaines

Formation

Evénementiel

Communication