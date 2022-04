Aurélia CAPOULUN

Forte de 8 années d'expérience en communication au sein de la chaine ARTE et dernièrement pour le CNES, je suis à la recherche d'un poste ou de missions en qualité d'assistante communication ou chargée de communication. Dynamique, polyvalente et disponible rapidement, n'hésitez pas à me contacter.

aurelia.capoulun@gmail.com



Actuellement en formation en anglais professionnel (janvier-février 2015)

avril-décembre 2014: pause maternité





4 DOMAINES DE COMPETENCES

Communication

• Conception et création de supports de communication : communiqué, dossier, plaquette, invitation…

• Pilotage multi-projet et gestion des budgets

• Communication sur les médias et réseau sociaux

• Communication de crise

• Anglais professionnel opérationnel



Relations Presse/Médias

• Relations journalistes : relances, interviews, suivi

• Organisation d’événements presse

• Gestion des fichiers journalistes

• Gestion des revues de presse



Evénementiel

• Organisation et coordination d’événements interne et externe : intervenants, invités, dates, lieux

• Relations avec les partenaires : institutionnels, entreprises

• Gestion des prestataires : budget, devis, commandes



Graphisme / Informatique

• Logiciels Création : InDesign, Photoshop, QuarkXpress

• Bureautique : Word, Excel, PowerPoint

• Maîtrise de la chaine graphique et de la chaine d’impression





