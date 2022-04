Au cours de mes diverses expériences professionnelles dans le milieu bancaire j'ai pu acquérir à chaque fois des qualités d’analyse et de compréhension nécessaires, tout en me familiarisant rapidement avec les outils techniques mis à ma disposition.



Polyvalence, qualités relationnelles et rigueur sont mes principaux atouts professionnels.



Mes compétences :

Adaptabilité

Administratives

Back Office

Polyvalence

Rigueur

Tâches administratives