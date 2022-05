Sébastien LUTTRINGER

Ma fonction principale est l'intégration des nouveaux projets sur le site de production.



Dès le début du projet je suis le relais entre le site de fabrication et le site de développement. En faisant part de mon expertise et des besoins spécifiques du site.

Je suis responsable de l’organisation du transfert physique des moyens de production. En collaboration avec l’équipe projet, je planifie, organise et contrôle les transferts sur le site conformément aux exigences du processus de développement.

A l'arrivée de nouveaux projets je forme et j'assiste le personnel de production afin d'atteindre au plus vite les objectifs fixés. (Cadence, Qualité et Coût)

Une fois le projet transféré sur le site je suis l’interlocuteur privilégié de l’équipe projet pour la phase de mise au point et présentation client.

J'interviens également en cas de modification sur un projet en vie série.



Mes compétences :

Conditionnement

GESTION TEMPS

GMAO

Implantation

Methodes

Optimisation

Process