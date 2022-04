Aurélia CHATELAIN

Après 10 années dans des fonctions de conseil puis de coordination et d'encadrement au sein du champ des ressources humaines, de la formation continue, de l'insertion et du handicap adulte j'ai décidé de me tourner vers le secteur médico-social et d'engager une formation au CAFDES.



Mon expérience variée, qui est plus est, au sein des secteurs publics, privés et associatifs me donne de larges connaissances et de sérieux atouts à mettre au service des établissements et services médico-sociaux.



Mes qualités :

Sens de l'écoute et de la loyauté

Implication professionnelle et pugnacité

Capacité d'anticipation et d'organisation



Mes compétences :

Gestion des compétences

Bilan de compétences

Accompagnement

Management

Recrutement

Ressources humaines

Sphinx Software

Microsoft Word

Microsoft Excel

ISO 900X Standard

Formation continue

Conseil

Formation

Formation professionnelle

Gestion de projet