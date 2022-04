Aurélia CISERAN

Diplômée d’un MBA d’une école internationale. Capacité à gérer les différentes fonctions d’une organisation : management, budget, ressources humaines, partenariats, développement, projets. Qualités relationnelles et sens stratégique facilitant la mise en place et le maintien de partenariats avec différents types d’acteurs (prives, publics, associatifs) valorisant leurs atteintes d’objectifs en responsabilité et cohésion sociale.



Mes compétences :

Management

Politiques publiques

Strategie

Politique de la ville

Management de projet

Urbanisme durable

Management d'équipe

Association loi 1901

Analyse fonctionnelle

Développement durable

Business developpement

Budget et Business planning

Responsabilité sociale des entreprises

Innovation sociale