Aurélia COLAS

Avec six ans d’expérience dans le domaine pharmaceutique, où je me suis investie tout d’abord en tant qu’assistante de direction pour une équipe composée de cinq responsables, je suis actuellement chef de projets événementiels depuis janvier 2012 avec, à mon actif, la réussite de plus de trente événements aussi bien en France qu’à l’étranger.

Collaboratrice engagée, je vous accompagne de manière proactive et réactive dans l’exercice de vos missions. Mon travail, je l’effectue avec enthousiasme et dynamisme. Aujourd’hui je serais ravie de m’investir dans une société comme la vôtre où mes compétences, mon sens de l’autonomie et de l’initiative, me permettraient de relever de nouveaux défis et de développer de nouveaux projets.



Mes compétences :

Gestion de projet

SAP

Réactivité

Proactivité

Logiciel CRM

Gestion de la relation client

Sens de l'initiative

Sens du contact

Microsoft Office