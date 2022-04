Aurelia COMBE

Après une formation scientifique spécialisée en développement de produits cosmétiques, mes différentes expériences professionnelles m'ont amené vers l'assistanat de gestion. Titulaire d'un DESS de Chimie et d'un BTS Assistant de Gestion, je suis actuellement Assistante de gestion dans un laboratoire de recherche pharmaceutique.

J'ai développé des compétences en Gestion de Projet (veille, planification, tableaux de bord), gestion administrative, comptable et commerciale (relation Clients / Fournisseurs, traitement courriers, frais généraux, relation au personnel), communication interne et externe.





Mes compétences :

Aérosol

Chef projets

Chimie

Cosmétique

extraction

Extraction végétale

Façonnage

Formulation

Gestion de projet

Huiles essentielles

Innovation

Recherche

Recherche et Développement

Rédactionnel

Valorisation

Veille

Veille stratégique