Marie-Odile HECHT

Forte de douze ans d'expérience, je suis aujourd’hui au sein du laboratoire R&D chez Guinot Mary Cohr dans lequel je suis chargée d'effectuer les développements des nouveaux produits et reformulations du brief jusqu'à l'industrialisation.



Après une première expérience dans une PME spécialisée dans les produits de soins professionnels, j'ai passé 3 ans chez Symrise en tant que responsable du laboratoire Ingrédients Cosmétique, laboratoire qui vise principalement à mettre en valeur nos matières premières à travers des formules innovantes, de réaliser des guides de formulation ainsi que d'assister nos clients dans leur développements au travers de tests et de workshops.



De formation supérieure technique en formulation cosmétique j'ai suivi à Montpellier le DEUST PAC option cosmétique et à L'ISIPCA la MST puis le Master 2 IPCA option cosmétique.



Mes compétences :

Recherche et Développement

Test

Cosmétique

Formulation

Gestion de projet

Solaire