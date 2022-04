Marc HECHT

Manager expérimenté dans le pilotage des affaires du secteur des services marketing et énergétiques dont 9 années en direction de PME. Passionné par les nouvelles tendances de consommation durable.



Mes spécialités :

Financement Capex, opex et projets

Management stratégique et opérationnel

Incitations comportementales

CEE

Voire également linkedin.com http://fr.linkedin.com/in/hechtmarc



Mes compétences :

Financement de projet

Marketing experientiel

Design d'offres de services

Développement de modèles d'affaires

Efficacité énergétique

Business management

ENR

Incitation comportementale

MDE

Certificat d'économie d'énergie

Intelligence économique

Marketing communication

Business developpement

Développement durable