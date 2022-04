Mes compétences :

Commercial

Commercial b to b

Commerciale

Commerciale B to B

Développement commercial

Développement commercial B to B

Économies d'énergie

Energie

Gestion d'équipes

Gestion d’équipes

Gestion de centre de profits

Management

MDE

Relation commerciale

Relation commerciale B To B

Economie d'énergie