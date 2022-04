Aurelia COURTEIX

Chargée de missions pour le CESU Chèque Domicile (Groupe Chèque Déjeuner - 3ème groupe mondial de l'émission des titres à vocation sociale et culturelle), ma mission consiste à proposer une solution globale destinée aux grands comptes du 92.

Dans ce contexte économique exigeant, les entreprises sont aujourd'hui à la recherche des prestations qui satisferont au mieux leurs salariés.



Acteur majeur de l’économie sociale et solidaire depuis plus de 45 ans, le Groupe Chèque Déjeuner conçoit et développe des solutions sociales et culturelles à destination des entreprises.



Nos solutions sont diverses et variées :

- Le Chèque CADHOC , chèque cadeau multi-enseigne leader sur son

marché.

- MAXICHEQUE, le seul chèque cadeau totalement dématérialisé

- L’offre culturelle (Chèque Lire, Chèque Disque, Chèque Culture et

la carte scène et sortie)

- Les solutions sociales (Chèque Domicile ; Chèque Déjeuner)



A contre courant d'une société de consommation trop souvent flatteuse de l'individualisme dans un seul but lucratif....le Groupe Chèque Déjeuner joue la carte du collectif et de la solidarité en défendant des valeurs sociales et humaines tant par ses activités que par ses engagements.

"Réussir économiquement et entreprendre autrement" telle est la finalité de notre entreprise, fondée il y 47 ans sous forme de coopérative.

Localisation : Gennevilliers - France



Mes compétences :

Négociation commerciale

Service client

