Aurélia DAUDE VASQUEZ

J'ai dirigé pendant 3 ans et demi une association spécialisée dans l'organisation de séjours linguistiques et culturels, j'ai donc des compétences à la fois en management et gestion d'entreprise mais aussi en organisation de séjours éducatifs et linguistiques. Je maîtrise parfaitement l'anglais et l'espagnol qui ont été mes langues de travail depuis ces 5 dernières années.

J'ai par ailleurs une expérience significative dans le commerce équitable et la gestion de projets de développement suite à un séjour d'un an et demi au Pérou entre 2006 et 2007.



