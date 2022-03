Marion FAURES

J'ai démarré mon parcours professionnel dans la santé : 3 ans dans l'industrie pharmaceutique en tant que Responsable Affaires Réglementaires d'une PME de 80 personnes, et un an et demi au sein du groupe Capio, gestionnaire de cliniques privées : d'abord en tant qu'assistante qualité/ gestion des risques dans un établissement de 250 lits, puis en tant que responsable qualité/ gestion des risques dans un établissement de 500 lits. Je suis depuis Mai 2014 consultante mobilité et depuis Mars 2015 également négociateur immobilier pour Muter-Loger en région toulousaine.



Mes compétences :

Pack office

Gestion de projet

Management de la qualité

Gestion de la relation client

Affaires réglementaires