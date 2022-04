Profil atypique correspondant plus à un parcours anglo-saxon ou américain.

Connaissance de différents logiciels informatiques, adaptabilité, maîtrise de la langue anglaise et curiosité intellectuelle. Recherche un poste à même de me permettre d'utiliser toutes mes capacités et d'en développer de nouvelles.



Mes compétences :

Vente

Enseignement

Art

SAP

Mac OS X

Adaptabilité

Création