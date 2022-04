Aurélia DENOUAL

Début 2000, pendant 5 ans, j’ai fait mes armes chez AOL en développant l’acquisition de clients et les campagnes Branding sur Internet.

J’ai ensuite rejoins une start up dans l’assurance de 2005 à 2008 où j’ai été en charge de l’ensemble du marketing. Polyvalence et adaptabilité ont caractérisés cette belle aventure.

Changement de décors (la moto) mais pas d’ambiance, encore un pure player où je deviens directrice marketing.

Depuis quelques années, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en lançant un site ecommerce dédié au linge de maison et aux rideaux sur mesure. Puis, dans le cadre de Renaissance Factory en tant que co fondatrice, nous accompagnons les start ups sur leur stratégie et le renfort d'équipe (recherche de nouveaux pilotes de projet, d'associés et de bras droit).



Mes compétences :

Ecommerce Webmarketing

Marketing online

Marketing Internet

Marketing

Emarketing

Communication