Alexandre DEVELY

Objectifs

• Piloter des projets d’entreprise innovants

• Mettre en œuvre des infrastructures logicielles fédératrices et communiquantes

• Conception, réalisation et développement de produits grand public



Compétences

Langages: Microsoft .Net, C/C++/C#, Win16/Win32 SDK DDK, MFC, VB, XML/XSL

Internet: Internet Information Server, Certificat Server, Active Directory, Apache, CISCO, Netopia Certified, Watchguard, Foundry Network, F5 Networks

Réseaux: TCP/IP, SAN

Outils Graphique : Photoshop, QuakXPRESS

Systèmes : Windows de 3.0 à 2003 Advanced Server, Linux Debian, Silicon Graphics



