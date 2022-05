Romain GEORGES

Design et urbanisme du SI :

- SOA et BPM

- ESB

- BAM/SAM/BI

- Business Process design BPEL/BPMN





Management du SI :

- Pilotage Équipe Conception

- Pilotage d'intégration externalisée

- Pilote des tests fonctionnels et d'intégration

- Pilote des phases d'audit de code et tests d'intégration

- Pilotage et mise en place des processus projets SI.



Spécialités :



- Expert Système, UNIX, LINUX, BSD, FreeBSD, Internet services.

- Programmation Objet, MVC, Rails.

- Réseaux, TCP/IP, routing, tuning sur socle UNIX.

- Filtrage et firewalling sous BSD.

- Code en C/C++, PERL, PHP, expertise en RUBY.

- Infrastructure à clef public PKI.

- Annuaire et authentification centralisé , Système centraux LDAP.

- Messagerie.

- Expert Noms de domaines (Registrar, DNS)



Autres compétences :



- Administration et exploitation de plate-formes de services

- Architecte Système

- Développement d'outil de provisioning.

- Experience du support technique N1/N2/N3.

- Industrialisation et conception d'outil de déploiement.



Webs :



http://www.diablotins.org : site communautaire FreeBSD francophone

http://www.ultragreen.net : site associatif pour la promotion du logiciel Libre





