Aurélia DESVALLÉES

Après des études en alternance en Commercial & Marketing et 10 ans en tant que Responsable Marketing & Communication au sein de PME, je participe durant près de 6 mois au projet d'accompagnement des créateurs-repreneurs au sein de la BGE ADIL (http://www.bge-adil.eu/ ) avant de me lancer en janvier 2016.

En permanence à la recherche de nouveaux défis, ma formation, mes expériences professionnelles et mes compétences s’ajoutent à mes qualités personnelles pour créer un dynamisme et une rigueur essentielle aux challenges d’aujourd’hui.



Améliorer et optimiser les performances des entreprises, former et accompagner de futurs entrepreneurs : voilà mes objectifs !



Pour en savoir plus :





Mes compétences :

sponsoring

mailing

marketing

communication interne

presse