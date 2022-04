Aurélia DESVAUX

Après une expérience de 7 ans en tant que chef de projet puis Team Leader dans la gestion de projets techniques et le management d'équipes techniques et marketing ( planification, validation des faisabilites techniques, réunions hebdomadaires avec les équipes, mise en place des process production, point de contact entre décideurs et équipes), je suis aujourd'hui en recherche d'opportunités professionnelles



Mes compétences :

Team leader

Management de projet

Web analytics

Programmation

Community manager

Team management

Planification