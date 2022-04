Emmanuel MEUNIER

Professionnel des études marketing, spécialisé dans les secteurs de la grande consommation, tourisme sur des problématiques d'innovation, communication et digital marketing.



J'ai rejoint TCI Research en 2012 en qualité de Vice Président Europe.



La société est chargée du programme TRAVELSAT© Competitive Index, l’étude de référence mondiale et indépendante qui benchmarke la satisfaction des visiteurs étrangers et la qualité de séjour de façon standard et comparable dans plus de 200 destinations à travers le monde. Primée par l'OMT pour sa contribution majeure à la gouvernance du tourisme, l'enquête évalue 80 indices de qualité.





Mes compétences :

Études marketing

Internet

Marketing

Web