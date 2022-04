Emmanuel MEUNIER

Documentaliste à l'université d'Avignon (stage du 07/03/2011 au 30/06/2011).



Gestion de l'information au sein du service du CUFEF





Greta Vaucluse Nord (depuis février 2010 jusqu'à déc. 2010)



Documentaliste au centre de ressources pédagogiques.



Accueil usagers internes et externes, mises à jour du fonds documentaire,des bases de données.

Sélection, acquisition et gestion des flux entrants.

Désherbage de certains dossiers, intégration de nouveaux documents selon les normes documentaires.





Arvato media service France



Saisie quotidienne des bases de données clients

Application des process client visant à la satisfaction de celui-ci

Gestion du service courrier, de l'ouverture à l'archivage en passant par le dispatching;

Gestion électronique des documents idoines

Analyse des demandes du clients, puis répartition des documents en fonction de cela;

Traitement de ces diverses demandes.

Travail en équipe, pour la réalisation et le dépassement des objectifs fixés par la hiérachie



Mes compétences :

Bac +3

BEP

BEP SECRETARIAT

Documentaliste

Histoire

Internet

Secretariat

Microsoft Word