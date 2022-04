Coach certifiée et Consultante en recrutement par approche directe dans un cabinet spécialisé dans le Top et Middle management, je vous présente HEADLINE.



Nous sommes un Cabinet de Conseil en Recrutement, créé en 1989 à l'initiative de Directeurs Informatiques.

- Nous intervenons essentiellement dans les domaines de l'Informatique, des Télécommunications, et des Nouvelles Technologies.

- Nous recrutons des Dirigeants, des Ingénieurs et des Experts Techniques pour des Grandes Entreprises (Assurance, Banque, Industrie, Services) et des PME, nationales et internationales.





Pour plus d'informations, venez visiter notre site:



Aurélia FERRAND





