Aurélia FERRET

Mon poste actuel de Chargée de Marketing Opérationnel au Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace du Bourget me permet de mettre en oeuvre mes compétences commerciales, managériales, logistiques, ainsi que de gérer la mise en place de partenariats, la relation avec les prestataires, et le suivi budgétaire.



D’un naturel souriant et dynamique je saurai faire preuve d’efficacité, d’organisation et de rigueur pour les taches qui me seront confiées.

Autonome, réactive et d’un excellent relationnel je saurai aussi être une valeur ajoutée pour votre équipe.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Communication

Evénementiel

Gestion de projet

Anglais

Suivi budgétaire