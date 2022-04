Aurelia FORTUNE

Consultante AMOA / AMOE avec background technique, je travaille avec la MOA / MOE / exploitants au sein de projets de migration et refonte.



Mes expériences et mes connaissances générales des architectures SI et réseaux, m'ont permis d'acquérir une sensibilité aux problématiques de mise en production : plusieurs missions d'audit, études, conseils, et suivi d’intégration jusqu’à la mise en production des applications.



Certifiée ITIL Foundation v3, j'ai réalisé plusieurs missions significatives dans la définition et l’optimisation de process.



Domaines de compétences :

• Assistance à la maîtrise d'ouvrage : Ateliers, analyse, validation des besoins, spécifications fonctionnelles, aide aux choix d'outils, préparer/piloter la recette, sensibiliser aux aspects techniques, conduite de changement, comité,

• Assistance à la maîtrise d'œuvre : coordination opérationnelle MOA/MOE/exploitants, assistance au suivi de projets, préparer/piloter la recette, mise en place d'outils, PAQ, suivi des retours en recette (anomalies), pilote des mises en production, formation/transfert de connaissances aux exploitants, comité,

• Optimisation de process : matrice de responsabilités, catalogue de services,

• Méthodologie : certifiée ITIL Foundation V3, modélisation UML,

• Exploitation : Rétro-documentation et documentation d'exploitation (supervision/ sauvegarde/ métrologie/ ordonnancement /consignes),

• Avant-vente : rédaction d'appels d'offres/ propositions commerciales, soutenances.



Mes compétences :

Analyse des besoins

conduite de changement

Gestion de projet

Intégration

ITILV3

Maîtrise d'ouvrage

Mise en production

Optimisation

Optimisation de process

PAQ

Process

Production

Qualification

Support