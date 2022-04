Aurélia GRAVET

Expérience de 7 ans dans le secteur de l'ingénierie, domaine de l'environnement et du développement durable.



Au sein du département Ingenierie Environnementale et Durable de Systra je suis en charge du pôle développement durable : management d'équipe, développement commercial, gestion d'un portefeuille d'affaire, pilotage et réalisations d'étude en développement durable et éco-conception des infrastructures de transport.



Nous accompagnons l'intégration du développement durable dans les projets de transports, à toutes les étapes : conception, construction, réalisation.

Il peut s'agir de : Stratégie et plan d’actions développement durable ou éco-conception, Plan de Management du Développement Durable, Bilan Carbone® et énergie, ACV, indicateurs et évaluation Développement Durable, démarche HQE / formations et sensibilisations au développement durable et à l’éco-conception.



http://www.doyoubuzz.com/aurelia-gravet_1





Mes compétences :

Management de projet

Management d'équipe

Développement durable

Environnement

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Eco conception

Bilan carbone

Réponse aux appels d'offres

Gestion de la relation client

Infrastructures de transport

Transport

Ferroviaire

RSE

Transports

Conseil

HQE