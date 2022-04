Aurelia HUMEAU

Bonjour,



Mes expériences professionnelles m'emmènent aujourd'hui aux métiers du tourisme et du loisirs.

L'obtention de mon titre professionnel du ministère du travail, Technicienne d'Accueil Touristique,

et l'accomplissement dans des postes enrichissants et complémentaires me confortent dans cette démarche.

Je souhaite partager mon environnement géographique locale, être ambassadrice pour ma région.

J'anime et accompagne des publics dans diverses structures touristiques.

Mes compétences et mes qualités me permettront d'évoluer au sein d'une structure où je pourrais prendre des responsabilités avec la polyvalence du métier.



Bonne réception.



Aurélia









Mes compétences :

Communication

Textile

Dynamique.ayant le sens d'analyse et d'écoute

Initiative et adaptation

Rédaction

Création

Accueil physique et téléphonique

Développement commercial

Gestion de la relation client