Charlotte PETIT

A la recherche de challenges épanouissants, je suis en quête de nouvelles opportunités professionnelles en communication et événementiel.



Qui suis-je ? Déterminée, curieuse et animée dun esprit déquipe développé, on me reconnait une vraie capacité à piloter des projets dans la bonne humeur, avec rigueur et efficacité. Je suis attachée à lauthenticité, la bienveillance et la réactivité.



Mon objectif ? Arriver tous les matins avec le sourire !



Ma contribution et mon état desprit : Je souhaite développer tout projet de communication et/ou événementiel au sein dune équipe engagée, avec une posture de chef de projet animatrice. Convaincue quun événement est un levier de changement efficace, je vous propose dorganiser des manifestations responsables et de créer du lien pour faciliter la communication et favoriser la création de valeur.



Jaime comprendre les enjeux dune problématique, faire émerger le sens, trouver des solutions pragmatiques et mobiliser les énergies autour dun but commun.



Vous souhaitez en savoir plus ? Je serais ravie de vous rencontrer pour échanger. Contactez moi !



Mes compétences :

Développement de partenariats

Chaîne graphique

Management

Réseaux sociaux

Microsoft Office

Marketing stratégique

Animation d'équipe

Marketing

Étude de marché

Communication

Organisation d'évènements

Gestion de projet