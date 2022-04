Aurélia JACQUAT

Depuis presque 15 ans je travaille dans les métiers du tourisme, de l'accueil au développement touristique en passant par l'animation, le guidage mais aussi la communication et la promotion de petite station. Je continue aujourd'hui à apprendre et découvrir ce secteur qui ne cesse d'évoluer. Soucieuse de l'avenir et de l'impact que peut avoir notre activité, je développe mes connaissances pour affronter les futurs défis du tourisme et cela passe par l'innovation qui doit assurer un mode de développement durable autrement dit compatible avec les limites de nos écosystèmes et les principes de responsabilité sociale..