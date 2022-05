Philippe EVERHARD

Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les métiers de l'Hôtellerie et de la Restauration, que ce soit dans de petits établissements haut de gamme ou de gros porteur, je mets aujourd'hui mes compétences et mes expertises métiers au service des clients de mon entreprise.



Si mon parcours professionnel peut sembler atypique, le fil rouge de ma carrière à toujours été "donner le meilleur au service du client" !



Aujourd'hui, c'est toujours le même esprit qui m'anime, avec la même finalité : le bien être du client final, celui qui est à la table du restaurant ou dans sa chambre d'hôtel...



Si mon client à changé, qu'il est maintenant un hôtelier ou un restaurateur, c'est avant tout un professionnel animé de la même vision que moi du métier.

ADN DU TOURISME aide ces professionnels pour des missions transverses à leur cœur de métier : du web-marketing principalement, par des prestations ou de la formation adaptée aux besoins particuliers de leurs propres structures.



Web-marketing (site web, e-réputation, réseaux sociaux), informatique (outils métiers et bureautiques, réseaux et serveurs), qualité, accessibilité, environnement, OTA, téléphonie, réglementations, etc... à été mon quotidien ces dernières années.



Ma parfaite connaissance des métiers de la Restauration et de l’Hôtellerie me permet une très grande réactivité et disponibilité face aux impondérables des métiers du Tourisme, et de leurs clients !



Je suis disponible pour toutes questions sur ces sujets !



Mes compétences :

Web

Développement durable

Informatique

Communication

Relationnel

Réseau

Yield management

Réseaux sociaux

E-reputation

OTA

Tourisme

Autonomie

Tourisme durable

Environnement

Reglementation

Management

Formation

Stratégie digitale

WebMarketing

Site Internet

WordPress

Gestion de Projets