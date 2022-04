Aurélia JAKMAKEJIAN

Print et online,

Magazines grand public,beaux livres, documents et essais, presse professionnelle.



Création de projets éditoriaux, rédaction en chef / direction de collection.



La gestion de contenu et sa valorisation a toujours été mon cœur de métier que ce soit en tant que journaliste, puis comme éditrice.

Pour toutes les sociétés dans lesquelles j’ai travaillé, j’ai dirigé la création de leurs sites web, en fonction de leur contenu (magazine en ligne, site B2B dédié à la lecture numérique, site d’éditeur, site de marques) et de leur cible.



Mes compétences :

Rigueur/

Réactivité et sens de l'initiative

Créatif

Communication

Conseil en communication

Médias

Édition