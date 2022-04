Aurélia JAMES

12 ans dans les métiers de la communication (agences et annonceurs) dans l'industrie, le bâtiment et l'environnement.



Mes compétences :



COMMUNICATION

• Conception, réalisation et coordination des recommandations stratégiques (Médias et hors médias)

• Bilan de campagnes publicitaires et optimisation des plans(Production, négociations et suivi d’achats d’espaces)

• Compte rendu et bilans d’actions / Optimisation de budget



RELATIONS PRESSE / PUBLIQUE / EVENEMENTIEL

• Planning relations presse et relations publiques

• Rédaction et édition de dossiers et communiqués de presse

• Gestion et actualisation des fichiers de presse

• Développement et entretien du contact journalistique et éditorial

• Mise en place, organisation, suivi, gestion et analyse d’évènements et partenariats (Conférence de presse, petits déjeuners, forum, colloques, Salons (Pollutec, Bâtimat, Salon de l’Emballage, l’Art du Jardin, salon des Maires, Salon du Cabriolet…), Concours (trophées du Paysages, Jouets créatifs), visites d’usines et journées d’entreprises…



EDITION

• Réalisation de journaux (internes et externes), de catalogues, annuaires et plaquettes, bannières, flyers….

o Centralisation des données, rédaction et édition

o Suivi de maquette et d’impression (encadrement imprimeur, gestion Trafic d’imprimés).

• Maîtrise chaîne graphiqueMARKETING OPERATIONNEL

• Réflexion stratégique et mise en œuvre de la politique



• Elaboration de PLV et signalétique

• Animation, promotion et stimulation des réseaux de ventes



INTERNET / WEB

• Animation et suivi des Sites Internet

• Suivi et Analyse de connexions.



je propose toutes mes expertises pour une meilleure visibilité de votre société.



Mes principaux atouts de ma personnalité:

- mes expériences et savoir-faire

- mon ouverture d'esprit et ma curiosité

- ma mobilité alliée à mon organisation



N'hésitez pas à me consulter pour toutes actions ou réalisations...



