Aurélia KAKOU

Au fil de mes six ans d'expériences à la fois en agence et chez l'annonceur, j'ai acquis une solide expertise dans les métiers de la Communication, suivi son évolution avec l'essor du digital et vu mon champ de compétences s'élargir avec autonomie. Mon parcours professionnel m'a également permis de prendre le recul nécessaire pour appréhender des problématiques institutionnelles et sectorielles avec une vision transversale, stratégique et opérationnelle.



Toujours prête à relever de nouveaux challenges, j'ai rejoint l'APF (Association des Paralysés de France) pour développer sa communication auprès de l'ensemble des acteurs de l'association (23 600 adhérents, 25 000 bénévoles, 14 100 salariés et 500 structures).



Mes compétences :

Relations publiques

Communication

Relations presse

Rédaction de contenus

Relation client

Réseaux sociaux

Organisation d'évènements

Gestion de projets

Communication interne