Aurélia LAFON LESGUILLIER

Aurelia Lafon

06.34.01.42.91

aurelia.lafon@googlemail.com





FORMATION

2005/2006 Diplômé de l’EMLV à Paris la Défense

Spécialisation finance d’entreprise.



Juin 2006 Mémoire de fin d’études « la réglementation des OPA et des OPE en Europe ».



Janvier 2005 6 mois d’études à l’UCLM de Castilla la Mancha de Madrid.



2002 Obtention du baccalauréat ES mention assez bien.



LANGUES / INFORMATIQUE



Langues : Anglais (courant), Espagnol (bilingue), italien (notion), latin

Informatique : Maîtrise de l’univers Windows, du Pack Office et de l’outil Internet, Bloomberg, business objects.



Enseignement : cours de mathématiques et d’espagnol (enfants entre 12 et 15 ans)



Mes compétences :

analyste financier

assurances

banque

finance