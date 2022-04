Benoît SAVARY

Après avoir consacré 6 mois à la réflexion d'un projet professionnel me correspondant, tout en étant bénévole dans une association (SECAS à la ménagerie du Museum National d'Histoire Naturelle), je décide aujourd'hui de me repositionner sur le marché du travail.

Fort de 6 années d'expériences de ventes dans le secteur pharmaceutique et d'une année formatrice au sein d'une start-up en lancement, je suis à nouveau disponible pour participer activement à une nouvelle expérience professionnelle.



Mes compétences :

Commercial

Industrie pharmaceutique

Pharmacie

Vente

Négociation

Gestion de clients

Gestion de projets

Argumentaire de vente

Formation produits aux équipes

Adaptabilité

Organisation d'évènements

Microsoft Office

Merchandising

Communication digitale